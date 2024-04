12. Cupsieg für LC Brühl – Männer-Final am Abend

Handball-Cupfinals in Gümligen

Die Handballerinnen des LC Brühl gewinnen zum 12. Mal den Schweizer Cup.

Die Leaderinnen in der höchsten Liga schlagen den LK Zug in Gümligen mit 37:30 (18:14).

Im Männerfinal stehen sich die Kadetten Schaffhausen und der zweitklassige RTV Basel gegenüber (17:50 Uhr live im SRF-Stream).

Der Final zwischen Brühl, das seinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen konnte, und Zug war nicht so einseitig wie die 18 Punkte Unterschied in der Meisterschaft hätten vermuten lassen können. Die Zugerinnen machten wie schon bei der überraschend gewonnenen Hauptprobe vor wenigen Tagen in der Liga im Final einen deutlichen Rückstand wett und führten nach 40 Minuten ein erstes Mal (23:22).

00:13 Video Einzige Führung: Zug hofft auf die Überraschung Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Nach dem von Brühl-Trainer Raphael Kramer genommenen Timeout gelangen den Favoritinnen dann 5 Tore am Stück zum 27:23 (49.). Damit war die Vorentscheidung zu Gunsten der Ostschweizerinnen gefallen, die in den kommenden Wochen auch ihren 33. Meistertitel anstreben.