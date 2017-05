Handball-Nati: Nach Achtungserfolg sollen Punkte her

Die Schweizer Handball-Nati bestreitet am Donnerstag die 3. Partie in der EM-Qualifikation. Gegen Portugal sollen die jüngsten Fortschritte bestätigt und die ersten Punkte eingefahren werden.

Nach Niederlagen gegen Slowenien und Deutschland ist die Schweiz in der Gruppe 5 noch ohne Punkte. Besonders die starke Leistung beim knappen 22:23 gegen Europameister Deutschland hat aber gezeigt, dass das Team unter Trainer Michael Suter auf dem richtigen Weg ist.

« Ein stabiler Gegner wie Portugal ist für uns eine schwierig zu lösende Herausforderung. » Michael Suter

Nationaltrainer

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie das EM-Qualispiel der Schweiz gegen Portugal am Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf SRF zwei.

Gegen Portugal sollen nun auch die ersten Früchte in Form von Punkten eingefahren werden. Die Lusitaner stehen nach 2 Spielen mit einem Zähler zu Buche. Trotz dem Aufschwung sind die Schweizer gegen Portugal Aussenseiter. «Wir sind aus Topf 4 zur Ausscheidung gestartet. Deshalb ist ein stabiler Gegner wie Portugal für uns eine schwierig zu lösende Herausforderung», erklärt Suter.

Mit Siegen am Donnerstag in Biel und im Rückspiel am Sonntag würde die Nati im Rennen um die EM-Teilnahme (Top 2 der Gruppe) bleiben. Zudem sollen die Partien weitere Etappen für ein mittelfristiges Comeback in der oberen Tableauhälfte Europas darstellen.

EM-Quali, Gruppe 5 Schweizer Resultate:



Slowenien - Schweiz 32:27

Schweiz - Deutschland 22:23



Tabelle:



1. Deutschland 4

2. Slowenien 3

3. Portugal 1

4. Schweiz 0