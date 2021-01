Schweden stürmt in den Final

Handball-WM in Ägypten

Legende: Nicht zu stoppen Schwedens Jonathan Carlsbogard. imago images

Rekord-Europameister Schweden steht erstmals seit 20 Jahren wieder im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft. Die Skandinavier setzten sich im Halbfinal am Freitag in Kairo gegen den sechsfachen Titelträger und Rekord-Champion Frankreich mit 32:26 (16:13) durch. Letztmals WM-Gold gewann Schweden 1999 – auch damals fand die Endrunde in Ägypten statt.

Die Franzosen, die auf den verletzten Luka Karabatic verzichten mussten, hatten in der Abwehr oft Probleme mit ihren schnellen und wendigen Gegenspielern und scheiterten im Angriff immer wieder am glänzend aufgelegten Schweden-Torwart Andreas Palicka.

