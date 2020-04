Die Top 4 der Zwischenrangliste in der NLA vor der Corona-Pause erhalten ein europäisches Ticket.

Legende: Luka Maros Mit Sprungkraft ins europäische Rampenlicht. Auch nächste Saison ist dies für die Kadetten möglich. Freshfocus

In der nationalen Handball-Meisterschaft 2019/2020 ohne Titelträger hat der Verband in Übereinkunft mit den NLA-Vertretern dennoch 4 Männer-Klubs auserkoren, die die Schweizer Farben in der kommenden Saison auf der europäischen Bühne vertreten.

Nach dem anhaltenden Corona-Unterbruch des kompletten globalen Spielbetriebs sollen die Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur, Kriens-Luzern und St. Otmar St. Gallen ab kommendem Herbst je eine Europacup-Teilnahmeberechtigung erhalten.

Kadetten waren in Führung

Die Wahl der Vier ist logisch und ein Abbild der Zwischen-Rangliste. So handelt es sich beim Quartett um die Spitzenklubs, die zum Zeitpunkt des Abbruchs per 13. März die Top 4 der NLA bildeten. Klar angeführt wurde die Tabelle vom Titelverteidiger, den Kadetten Schaffhausen.

In der abgebrochenen CL-Kampagne 2019/20 waren die Nordostschweizer mit nur 6 Punkten aus 10 Spielen in der Gruppenphase auf der Strecke geblieben.