Die Handball-Nationalmannschaft konnte nicht nach Dänemark für das erste Spiel in der Qualifikation für die EM reisen.

Grund dafür ist ein Corona-Fall im Umfeld der Nati.

Das weitere Vorgehen wird mit der Europäischen Handball Föderation geklärt.

Am Dienstag hätten die Schweizer Handballer nach Dänemark für ihre erste Partie in der EM-Qualifikation reisen wollen. Dazu kommt es nun vorerst nicht, wie der Schweizer Verband am Dienstag mitteilte.

Am Montag wurde eine Person aus dem Umfeld von Pfadi Winterthur positiv auf das Coronavirus getestet. Da mehrere Nationalspieler zwei Tage vor dem Zusammenzug der Nationalmannschaft direkten Kontakt mit dieser Person hatten, hat Schaffhausens kantonsärztlicher Dienst einen Corona-Test für die ganze Delegation angeordnet. Gemäss dem Verband wird das Ergebnis frühstens am Mittwoch erwartet. Die Mannschaft befindet sich bis zur Auswertung der Ergebnisse weiterhin in Schaffhausen.

Aus der Mitteilung des Verbandes ist nicht ersichtlich, ob die Partie vom Mittwoch zwischen Dänemark und der Schweiz schon abgesagt worden ist. Für das weitere Vorgehen werde die Europäische Handball Föderation konsultiert.