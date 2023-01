Dank eines knappen 29:28-Siegs gegen Österreich gewinnt die Schweizer Handball-Nati den Yellow Cup in Winterthur zum zweiten Mal in Folge.

Legende: Darf sich über den Sieg freuen Dimitrij Küttel. Keystone/ ennio Leanza

Die Schweizer Nati brauchte gegen Österreich für den Turniersieg unbedingt einen Sieg. Diesen holten die Gastgeber dank einer starken Verteidigung in der zweiten Halbzeit – zur Pause hatte es nach einem 12:15-Rückstand 15:15 gestanden.

Dimitrij Küttel brachte die Schweizer in der 34. Minute mit 17:16 erstmals in dieser Partie in Führung. Zehn Minuten später lagen die Einheimischen erstmals mit drei Treffern (23:20) vorne, ein letztes Mal beim 28:25 (53.). Dennoch mussten die 2000 Zuschauer in der ausverkauften Arena bis zum Ende zittern. Österreich kam beim Stand von 28:29 nach Ablauf der 60 Minuten noch einmal zu einem Freiwurf, schaffte den Ausgleich jedoch nicht mehr.

Grossen Anteil am zweiten Sieg hatte Aufbauer Lenny Rubin, der sechs seiner acht Treffer in der zweiten Hälfte erzielte und in dieser nur einmal verwarf. Die Schweizer konnten es sich dank einem kämpferischen Auftritt leisten, dass Starspieler Andy Schmid bloss fünf von 13 Abschlüssen im Tor unterbrachte und sie das Goalie-Duell mit 8:13 Paraden verloren.