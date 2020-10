Legende: Müssen aussetzen Die Handballer des BSV haben eine angeordnete Quarantäne zu befolgen. Keystone

Wegen Corona: BSV für 10 Tage ausser Gefecht

Die Mannschaft und der Trainerstab des NLA-Handballteams BSV Bern müssen in Quarantäne. Ein Spieler der Berner wurde am Dienstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet, nachdem er am Sonntag Symptome verspürt hatte. Während maximal 10 Tagen fallen alle Trainingseinheiten und Matches aus. Betroffen sind zwei Heimspiele – in der Meisterschaft gegen Pfadi Winterthur am Samstag sowie im Cup gegen GC Amicitia am Donnerstag in einer Woche. Diese werden neu angesetzt. Vergangene Woche hatte das Coronavirus bei Ligakonkurrent GC Amicitia zugeschlagen und bei den Zürchern für einen nach wie vor anhaltenden Spielunterbruch gesorgt.