Test-Rhythmus an Handball-WM erhöht

Legende: Müssen sich künftig täglich testen lassen Alle WM-Teilnehmer – hier stellvertretend die Dänen Niklas Landin (l.) und Mikkel Hansen. imago images

Neu alle WM-Teilnehmer täglich getestet

Der Handball-Weltverband IHF reagiert mit einer erhöhten Testfrequenz auf die ersten Corona-Fälle bei der WM in Ägypten. Ab Samstag sollen alle Teams, Schiedsrichter sowie Offizielle täglich auf Covid-19 getestet werden. Bislang hatten sich an der WM beteiligte Personen mindestens alle 72 Stunden einem Corona-Test unterziehen müssen. Neben positiv getesteten Spielern seien auch beim Hotelpersonal sowie im OK positive Fälle aufgetreten.