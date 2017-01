Norwegen ebenfalls im Achtelfinal

Auch die Norweger erreichen bei der Handball-WM in Frankreich K.-o.-Phase. Die Skandinavier besiegen in Nantes Brasilien klar mit 39:26 (18:13).



Norwegen zählt an der Handball-WM zum erweiterten Favoritenkreis, nachdem es im vergangenen Jahr an der EM in Polen Platz 4 belegt hatte. In der Gruppe A realisierten die Nordeuropäer gegen Brasilien bereits den dritten Sieg im vierten Spiel. Nur gegen den noch ungeschlagenen Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich gab's ein knappes 28:31.