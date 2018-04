Der bosnische Verband verzichtete darauf, den vom Rekursgericht des europäischen Verbandes bestätigten Forfait-Entscheid an das Schiedsgericht weiterzuziehen. Das WM-Qualifikations-Spiel vom 13. Januar in Bosnien-Herzegowina wird mit 10:0 Toren und 2 Punkten für die Schweiz gewertet; das Urteil ist rechtskräftig.

Bosnien-Herzegowina hatte am 13. Januar mit Tomislav Nuic einen Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Match-Report figurierte. Der Schweizerische Verband protestierte gegen die Wertung – und bekam Recht. Der darauf vom Gegner eingelegte Rekurs gegen die Forfait-Niederlage wurde in zweiter Instanz vom Rekursgericht des europäischen Verbandes abgewiesen.

3. Instanz nicht eingeschaltet

Die Frist, um das Urteil an die dritte (und letzte) Instanz weiterzuziehen, liess Bosnien-Herzegowina nun ungenutzt verstreichen. Somit ist das WM-Playoff Schweiz vs. Norwegen fix angesetzt worden. Am Samstag, 9. Juni, findet im norwegischen Stavanger das Hinspiel statt. Am Dienstag, 12. Juni, ist der WM-Zweite in Zug zu Gast.