Legende: Sorgten nach der Pause für die Differenz Julian Köster und die deutsche Nationalmannschaft. Imago/Maximilian Koch

Deutschland steht erstmals seit 2016 wieder im Final der Handball-EM.

Die DHB-Equipe schlägt im dänischen Herning Kroatien mit 31:28.

Im 2. Halbfinal stehen sich ab 20:30 Uhr Dänemark und Island gegenüber (live in der SRF Sport App).

Die deutschen Handballer bekommen am Sonntag die Chance, zum 3. Mal den EM-Titel zu gewinnen. Die Equipe von Trainer Alfred Gislason zeigte am Freitag im Halbfinal gegen Kroatien eine abgeklärte Leistung und setzte sich mit 31:28 durch. Deutschland stand letztmals 2016 im Final, als man beim Turnier in Kroatien den 2. Titel nach 2004 gewann.

Deutschland zieht nach der Pause davon

Die 1. Halbfinal-Partie in Herning verlief lange Zeit ausgeglichen. Nach 27 Minuten stand es 15:15, zur Pause führten die Deutschen mit 17:15. Nach dem Seitenwechsel blieben die Kroaten jedoch während siebeneinhalb Minuten ohne eigenen Treffer. Diese Phase nutzte Deutschland, sich einen 7-Tore-Vorsprung zu erspielen.

Wirklich viel Spannung kam in der Schlussphase nicht mehr auf. Zwar verkürzten die Kroaten 73 Sekunden vor dem Ende auf 28:30. Doch im Gegenzug trafen die Deutschen und anschliessend machte Goalie Andreas Wolff mit seiner 13. Parade alles klar.

So geht es weiter

Ab 20:30 Uhr ermitteln Co-Gastgeber Dänemark und Island den 2. Finalisten. Auch die Medaillenspiele finden in Herning statt. Am Sonntag um 15:15 Uhr steigt das Spiel um Platz 3. Um 18:00 Uhr findet der Final statt. SRF überträgt das Endspiel live.

