Trainer-Entlassung bei den Kadetten Schaffhausen

Die Kadetten Schaffhausen trennen sich per sofort von Trainer Lars Walther. Nachfolger wird der frühere Spieler Peter Kukucka.

Nach dem Scheitern im Cup-Halbfinal gegen Wacker Thun haben sich die Kadetten Schaffhausen von Trainer Lars Walther getrennt. Seine Nachfolge tritt vorerst bis Ende Saison der frühere Spieler Peter Kukucka an.

Kracher gegen Kiel mit Kuckucka

Der Slowake wird die Mannschaft bereits am kommenden Mittwoch zum Auftakt der Finalrunde der Schweizer Meisterschaft im Auswärtsspiel gegen Suhr Aarau führen. Am Samstag steht das Heimspiel in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Kiel an.

Kukucka freut sich riesig über die neue Herausforderung, wie der Homepage der Kadetten zu entnehmen ist: «Es ist eine grosse Ehre für mich, diese Aufgabe zu übernehmen.»