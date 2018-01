Überzeugender Auftritt: Schweiz schiesst Estland aus der Halle

Die Schweizer Nationalmannschaft bestätigt den geglückten Auftakt in die WM-Qualifikation und bezwingt Estland dank eines 39:21-Sieges zum 2. Mal.

Nikola Portner überzeugt mit 13 Paraden.

Maximilian Gerbl ist mit 7 Toren der beste Torschütze.

Die Schweiz führt die WM-Qualigruppe mit 4 Punkten souverän an.

Die Schweizer Handballer konnten in Winterthur nahtlos an den Auftritt vom «Hinspiel» gegen Estland anknüpfen. Allen voran Nikola Portner schien seine Form konserviert zu haben. Der Keeper hatte massgeblichen Anteil daran, dass die Nati sich in der 1. Halbzeit problemlos einen 10-Tore-Vorsprung erarbeiten konnte. Kurz nach der Pause konnte Portner verdient auf der Bank Platz nehmen. Sagenhafte 52 Prozent der Schüsse aufs Tor hatte der Montpellier-Söldner abgewehrt.

Gerbl makellos, Von Deschwanden engagiert

Aus einer starken Deckung heraus kam die Schweiz immer wieder zu einfachen Toren. Lukas Von Deschwanden zog im Angriff gut die Fäden. Oft wurde der rechte Flügel freigespielt, Maximilian Gerbl nutze den freien Raum und traf 7 von 7 Würfen. Zur Halbzeit erspielte sich das Team von Michael Suter eine komfortable 19:10-Führung.

2. Halbzeit wie ein Trainingsspiel

Die Schweiz liess sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und baute die Differenz kontinuierlich aus. Das Spiel wurde lockerer, hatte fast schon die Atmosphäre eines Trainingsspiels. Der 39:21-Schlusstand sprach eine deutliche Sprache.

Nach dieser Galavorstellung präsentiert sich die Ausgangslage der Schweizer vielversprechend. Gewinnen sie am Mittwoch in St. Gallen (live auf SRF zwei, 18:20 Uhr) auch gegen Bosnien-Herzegowina, sind sie vorzeitig für das Playoff im Juni qualifiziert.

Resultate und Tabelle WM-Qualifikation. Gruppe 6.

Schweiz - Estland 39:21 (19:10).



Rangliste: 1. Schweiz 2/4. 2. Bosnien-Herzegowina 2/2. 3. Estland 4/2.



Weiteres Programm. Mittwoch, 10. Januar, 18.30 Uhr: Schweiz - Bosnien-Herzegowina (in St. Gallen). - Samstag, 13. Januar, 20.00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Schweiz (in Tuzla).

