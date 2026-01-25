Legende: Waghalsiges Unterfangen Alex Honnold während der Besteigung. Keystone / RITCHIE B. TONGO

In rund eineinhalb Stunden hat der US-Freeclimber Alex Honnold den 508 Meter hohen Tapeh 101 in Taiwans Hauptstadt ohne jegliche Absicherung bezwungen. «Ich bin total gehypt, unglaublich!», sagte Honnold, nachdem er es schliesslich geschafft hatte. Auf der Spitze des Gebäudes schoss der Extremsportler zunächst ein Selfie, ehe er der jubelnden Menge am Boden zuwinkte.

Die Aktion wurde live vom Streamingdienst Netflix übertragen, was im Vorfeld für grosse Kritik gesorgt hatte. «Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich in eine Todesrisiko-Situation begeben, halte ich persönlich für ethisch nicht vertretbar», sagte etwa der deutsche Medien- und Sportwissenschaftler Thomas Horky gegenüber SRF.

Wegen Regens war ein erster Kletter-Versuch am Samstagmorgen in Taipeh abgesagt und auf Sonntag verschoben worden. Honnold ist nicht der erste Kletterer, der den Wolkenkratzer bezwang. Der Franzose Alain Robert bestieg das Gebäude 2004 im Rahmen der Eröffnung – allerdings abgesichert mit einem Seil.