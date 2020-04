In der 10. Folge von sport@home geht es Marina Gilardoni bewusst etwas gemächlicher an. Die 33-jährige Skeletonfahrerin legt den Fokus darauf, «das Powerhaus zu stärken»: also Rücken und Rumpf. Die Pilates-Übungen sind darauf ausgelegt, vor allem die kleinen Muskeln kontrollieren zu können.

Einem Warm-up folgt ein Hauptteil mit 7 Übungen von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Ein Cool-down rundet das Training ab. Das einzige Utensil, das Sie dafür benötigen, ist ein Kissen. Wir wünschen viel Spass!

