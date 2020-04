Grossmehrheitlich ist aktuell Homeoffice angesagt – und dafür braucht es in der Regel einen PC. Genau daran orientiert sich Handball-Nationalspieler Luka Maros. Er legt in der 11. Folge von «sport@home» Wert darauf, der häufig schlechten Körperhaltung am Computer entgegenzuwirken.

Deshalb aktiviert er mit gezielten Übungen auch selten gebrauchte Muskeln in den Schultern und im Rücken. Insgesamt hat der 26-Jährige von den Kadetten Schaffhausen ein anspruchsvolles Training zusammengestellt, das wie gewohnt mit einem lockeren Aufwärmen beginnt und durch ein Cool down abgerundet wird.

Besorgen Sie sich eine Matte, zwei Flaschen und einen Rucksack gefüllt mit Büchern. Folgen Sie nun den Instruktionen von Luka Maros – und viel Spass beim Training.

