In der 2. Folge von sport@home stellt Stefan Reichmuth sein Ringer-Training für Beine, Rumpf und Nacken vor. Mit einem Springseil und einer WC-Papier-Rolle ist man dafür bereits perfekt ausgerüstet. Wichtig: Vor dem Training das Warm Up, nach dem Training das Cool Down nicht vergessen!

Den Auftakt machte Nino Schurter. Der Mountainbike-Olympiasieger von 2016 stellte sein Circle-Training vor, mit dem er das ganze Jahr über seine Grundfitness aufbaut. Der Fokus bei diesem Training liegt auf dem Rumpf – aber auch die Arme und Beine kommen nicht zu kurz. Mehr als einen Gymnastikball, zwei Flaschen und Socken braucht es nicht.

Vor dem Training das Warm Up nicht vergessen! 2-3 Minuten lang an Ort joggen, die Arme kreisen und die Fussgelenke lockern.