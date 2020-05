Die Alpin-Snowboarderin Julie Zogg ist in ihrer Freizeit leidenschaftliche Surferin. Deshalb hat die 27-jährige St. Gallerin ein Training zusammengestellt, in das sie auch einige Surf-Übungen integriert hat. Für die Einheit, in der auch Rumpf und Beine gestärkt werden, braucht es neben einer Matte zwei Wasserflaschen sowie ein Stirnband. Viel Vergnügen!

