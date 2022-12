Nach nur gerade 3 Tagen Livesport-Weihnachtspause am Sender geht es ab dem Stephanstag an verschiedenen Schauplätzen wieder rund. Wir liefern die Übersicht bis zum 1. Januar 2023.

Eishockey: Endlich wieder Spengler Cup

Eishockey – präziser: das Traditions-Klubturnier im Landwassertal – ist einer von vier Eckpfeilern im SRF-Programm über die Festtage. Nach den ausgefallenen Ausgaben in den Jahren 2020 und 2021 wegen Corona ist heuer der Puckeinwurf wieder gewährleistet. Zur 94. Durchführung des Spengler Cups versammeln sich in Davos zwischen dem 26. und 31. Dezember die Teams Ambri, IFK Helsinki und Örebro aus Schweden (je Gruppe Torriani) sowie Davos, die kanadische Auswahl als Dauergast und Sparta Prag (Gruppe Cattini).

03:18 Video Archiv: Kanada gewinnt 2019 das bis dato letzte Spengler-Cup-Turnier Aus Sport-Clip vom 31.12.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

In Sachen Eishockey läuft zudem ab dem Stephanstag in Kanada die Weltmeisterschaft der U20-Jährigen. Das Turnier der Top-Division bestreiten 11 Nationen, darunter die Schweizer Auswahl von Headcoach Marco Bayer. Und in der National League geht es nach acht Tagen Meisterschafts-Unterbruch schon am 1. Januar mit dem Spitzenspiel ZSC Lions vs. EHC Biel wieder weiter.

Ski alpin: Drittletzter Halt für Beat Feuz

Durch die Rücktrittsankündigung von Beat Feuz per 21. Januar (die Medienkonferenz dazu wird am 26.12. ab 16:00 Uhr als SRF-Livestream angeboten) erhält die Speedstation im Norden der Lombardei eine ganz neue Note. Der Emmentaler wird nach der Weihnachtsfeier mit seiner Familie zum drittletzten Mal als Aktiver an einen Weltcup-Ort aufbrechen. Ab dem Stephanstag sind Feuz und Co. auf der Pista Stelvio in zwei Abfahrtstrainings gefordert, ehe das Alpin-Rennprogramm im 2022 am Mittwoch und Donnerstag (28./29. Dezember) mit je einer Abfahrt und Super-G beschlossen wird.

Die Technikspezialistinnen erhalten zwischen dem 27. und 29. Dezember am «Zauberberg» gleich drei Startgelegenheiten und tragen unter anderem den ausgefallenen Riesenslalom von Sölden beim Saisonauftakt nach. Den Schlusspunkt in Semmering markiert ein Slalom unter Flutlicht.

Skispringen: Abheben zur Tournee Nummer 71

Ab dem 29. Dezember sind der Reihe nach in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen die Weitenjäger wieder bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee unterwegs. Titelverteidiger ist der Japaner Ryoyu Kobayashi, der im vergangenen Winter zum 2. Mal nach 2019 alle überflügelte und erst bei der letzten Station knapp daran gescheitert war, als erster Athlet zweimal den Grand Slam zu erreichen.

Langlauf: Die nächste Bündner Loipe im Rampenlicht

Zwei Wochen nach dem Heim-Weltcup in Davos ist die Reihe am rund 65 km entfernten Val Müstair, in der Szene des Elite-Langlaufs eine zentrale Rolle zu spielen. Der Heimatort von Dario Cologna beherbergt am letzten Tag des alten sowie am ersten Tag des neuen Jahres zum Startschuss die Tour de Ski. Aus Schweizer Sicht darf man gespannt sein auf die Skating-Sprints am Samstag mit Nadine Fähndrich in einer beneidenswerten Form. Die Luzernerin entschied die letzten beiden Weltcup-Sprints zu ihren Gunsten.

Die Tour de Ski mit zunächst 6 Starterinnen und 12 Startern aus der Swiss-Ski-Equipe wird schliesslich in Oberstdorf sowie in Val die Fiemme fortgesetzt, wo sie am 8. Januar auch ihren Abschluss findet.

Das SRF-Liveprogramm chronologisch auf einen Blick

DATUM SPORTART ANLASS KANAL* / UHRZEIT Montag, 26.12. Eishockey Spengler Cup

Ambri - Örebro

Sparta Prag - Team Canada SRF zwei

15:00 Uhr

20:05 Uhr Montag, 26.12. Ski alpin Medienkonferenz Beat Feuz

zu seinem Rücktritt Livestream

15:55 Uhr Dienstag, 27.12. Ski alpin Riesenslalom F Semmering

1. Lauf

2. Lauf SRF zwei

09:50 Uhr

12:50 Uhr Dienstag, 27.12. Eishockey Spengler Cup

Helsinki - Verlierer Tag 1/Torriani

Davos - Verlierer Tag 1/Cattini SRF zwei

15:00 Uhr

20:10 Uhr Mittwoch, 28.12. Ski alpin Riesenslalom F Semmering

1. Lauf

2. Lauf SRF zwei

09:50 Uhr

12:55 Uhr Mittwoch, 28.12. Ski alpin Abfahrt M Bormio SRF zwei

11:20 Uhr Mittwoch, 28.12. Eishockey Spengler Cup

Sieger Tag 1/Torriani - Helsinki

Sieger Tag 1/Cattini - Davos SRF zwei

15:00 Uhr

20:10 Uhr Donnerstag, 29.12. Ski alpin Super-G M Bormio SRF zwei

11:15 Uhr Donnerstag, 29.12. Ski alpin Slalom F Semmering

1. Lauf

2. Lauf

SRF info, 14:50

SRF zwei, 18:25 Donnerstag, 29.12. Eishockey Spengler Cup

1. Viertelfinal

2. Viertelfinal SRF zwei

15:00 Uhr

20:10 Uhr Donnerstag, 29.12. Skispringen Vierschanzentournee

Station 1 Oberstdorf SRF info/zwei

16:20 Uhr Freitag, 30.12. Eishockey Spengler Cup

1. Halbfinal

2. Halbfinal SRF zwei

15:00 Uhr

20:10 Uhr Samstag, 31.12. Eishockey Spengler Cup

Final SRF zwei

11:55 Uhr Samstag, 31.12. Langlauf Tour de Ski, Etappe 1

Skating-Sprints Val Müstair SRF info/zwei

13:50 Uhr Sonntag, 01.01. Langlauf Tour de Ski, Etappe 2

F: 10 km kl. Val Müstair

M: 10 km kl. Val Müstair SRF zwei

11:50 Uhr

13:05 Uhr Sonntag, 01.01. Skispringen Vierschanzentournee

Station 2 Garmisch-P. SRF zwei

13:50 Uhr

