In der 5. Episode von sport@home dreht sich alles um schnelle Beine. Marathonläufer Patrik Wägeli zeigt Übungen aus dem Lauf-ABC sowie für Rumpf und Beine. Können Sie mit dem «Fastest Farmer» mithalten? Wir wünschen viel Spass beim Workout! Wichtig: Vor dem Training das Warm Up, nach dem Training das Cool Down nicht vergessen!

In der 4. Folge legte Biathletin Elisa Gasparin den Fokus neben Mobilisationsübungen und Muskeltraining auch auf Koordinations- sowie Denksportaufgaben. Können Sie mithalten?

In der 3. Folge stellte Eishockeyspieler Reto Suri sein Training für zuhause – respektive im Garten – vor. Der Stürmer des HC Lugano brauchte dafür nur eine Matte und Muskelkraft.

In der 2. Folge hatte Ringer Stefan Reichmuth sein Training für Beine, Rumpf und Nacken vorgestellt. Mit einem Springseil und einer WC-Papier-Rolle ist man dafür bereits perfekt ausgerüstet.

Den Auftakt machte Nino Schurter. Der Mountainbike-Olympiasieger von 2016 stellte sein Circle-Training vor, mit dem er das ganze Jahr über seine Grundfitness aufbaut. Der Fokus bei diesem Training liegt auf dem Rumpf – aber auch die Arme und Beine kommen nicht zu kurz. Mehr als einen Gymnastikball, zwei Flaschen und Socken braucht es nicht.

Vor dem Training das Warm Up nicht vergessen! 2-3 Minuten lang an Ort joggen, die Arme kreisen und die Fussgelenke lockern.