In der 7. Folge von sport@home trainieren Sie mit der Schweizer Spitzensprinterin Salomé Kora. Die Ostschweizerin hat ein Kräftigungstraining für den ganzen Körper zusammengestellt. Zwei Bidons oder PET-Flaschen, ein Kissen, ein Wallholz und zwei Stofffetzen sind alles, was es dafür braucht. Wir wünschen viel Spass beim Workout! Wichtig: Vor dem Training das Warm Up, nach dem Training das Cool Down nicht vergessen!

Vor dem Training das Warm Up nicht vergessen! 2-3 Minuten lang an Ort joggen, die Arme kreisen und die Fussgelenke lockern.