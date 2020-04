Ist Ihnen Tabata ein Begriff? In der 9. Folge von sport@home werden Sie damit vertraut gemacht. Als Instruktorin fungiert diesmal Beachvolleyballerin Tanja Hüberli. Nebst der Rumpfstärkung sind Sie im heutigen Training auch bezüglich Mobilisation und Stabilisation gefordert, zudem stehen Sprünge und koordinative Übungen auf dem Progam.

Alles was Sie hierfür brauchen: Eine Gummimatte. Wir wünschen viel Spass beim Workout! Wichtig: Vor dem Training das Warm Up, nach dem Training das Cool Down nicht vergessen!

