Mathias Flückiger ist unser heutiger Gast im Insta-Live-Chat. Ab 17:00 Uhr steht der 31-jährige Mountainbiker Moderator Olivier Borer Red und Antwort.

WM-Silber hinter Schurter

2019 war die bislang stärkste Saison in der Karriere Flückigers. Er gewann an der WM in Mont-Sainte-Anne hinter Landsmann Nino Schurter Silber. Auf den Weltcupfinal in den USA verzichtete Flückiger zugunsten der Marathon-WM in Grächen. Beim Heimspiel ging der Berner als 15. allerdings leer aus, nachdem er das Rennen zwischenzeitlich angeführt hatte.

