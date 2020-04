Motorrad-Pilot Dominique Aegerter ist am Karfreitag zu Gast im Live-Interview mit Moderator Olivier Borer. Diskutieren Sie mit!

PS sind heute garantiert: Dominique Aegerter ist am Karfreitag zu Gast bei SRF. Ab 17:00 Uhr steht der 29-jährige Oberaargauer SRF-Moderator Olivier Borer im Instagram Live Red und Antwort.

Sie haben eine Frage an den Motorrad-Piloten, der bis zur vergangenen Saison in der Moto2-Kategorie der Strassen-WM unterwegs war? Stellen Sie sie während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Instagram-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.