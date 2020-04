Legende: Stellt sich Ihren Fragen Abassia Rahmani. Keystone

Abassia Rahmani ist heute zu Gast bei SRF. Ab 17:00 Uhr steht die 27-Jährige Moderator Olivier Borer im Instagram Live Red und Antwort.

Die Zürcherin liess sich auch durch ihre Behinderung nicht die positive Lebenseinstellung nehmen. 2009 mussten bei der damals 16-Jährigen die Unterschenkel in Folge einer bakteriellen Blutvergiftung amputiert werden. 5 Jahre später begann sie mit dem Behindertensport.

Ihr grösster Erfolg in ihrer bisherigen Karriere ist der Gewinn des EM-Titels 2018 über 200 m in Berlin. In derselben Disziplin holte Rahmani 2016 an der EM in Grosseto Bronze. An den Paralympics 2016 in Rio durfte sie mit dem 4. Rang ein weiteres grosses Highlight feiern.

