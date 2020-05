Im September 2016 gab Timo Meier sein NHL-Debüt für San Jose. Seither hat sich der 2015 als Nummer 9 gedraftete Stürmer bei den Sharks zu einer festen Grösse entwickelt. Sein bisheriges Meisterstück lieferte er in der letzten Saison ab. In der Regular Season stellte er mit 66 Skorerpunkten (30 Tore und 36 Assists) einen Schweizer Rekord auf.

In der aktuellen Saison steht Meier nach 70 Spielen bei 49 Punkten (22 Tore/27 Assists). Seinem Team läuft es allerdings alles andere als ideal. Im Vorjahr schaffte es San Jose noch bis in den Conference-Final, in diesem Jahr liegen die Playoffs in weiter Ferne.

Am Donnerstag steht Meier ab 18:30 Uhr SRF-Moderator Lukas Studer im Insta-Live-Chat Red und Antwort. Sie haben eine Frage an den Appenzeller? Stellen Sie sie während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.