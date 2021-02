Jann Billeter moderiert den «Skichäller». Im TV-Magazin zur Ski-WM in Cortina d'Ampezzo spricht er mit ehemaligen und aktuellen Ski-Grössen über Geschichten abseits der sportlichen Tagesaktualität.

Der «Skichäller» ist das TV-Magazin auf SRF zwei zu den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo. Vom 8. bis 20. Februar begrüsst Jann Billeter ehemalige und aktuelle Grössen aus dem Skirennsport – jeweils um 19:00 Uhr auf SRF zwei.

Gäste kennen Skisport aus nächster Nähe

In der 30-minütigen Livesendung spricht der Moderator mit einem täglich wechselnden Gast über die Höhepunkte des Renntages, die Faszination Skisport und Geschichten abseits der sportlichen Tagesaktualität.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf illustre Gäste freuen, darunter die frühere Skirennfahrerin Marianne Thöni-Abderhalden. Die Toggenburgerin lebt mittlerweile im Südtirol, unweit der Schweizer Grenze.

Sport trifft auf Unterhaltung

Neben den Gesprächen sorgen verschiedene Rubriken und Aktionen für unerwartete, kreative und witzige Momente. Wie etwa die Rubrik mit dem Muotathaler «Medaillenschmöcker» Erwin Kälin, der jeweils das Podest des kommenden Renntages voraussagt.

Und schliesslich werden die Fans und Fan-Klubs, die die Ski-WM aufgrund der Corona-Pandemie nicht besuchen können, per Video in die Sendung eingebunden. Sie erhalten so Gelegenheit, ihre WM-Stimmung für einmal auf eine etwas andere Art zum Schweizer TV-Publikum zu transportieren.