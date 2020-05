Am Montag auf SRF zwei

Legende: Erzielte das Game-Winning-Goal gegen Weissrussland Matthias Bieber (links). Keystone

Wegen der Corona-Pandemie fällt die Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne aus. Anstelle der ursprünglich geplanten Liveübertragungen lässt SRF legendäre WM-Momente aufleben.

In der dritten Sendung vom Montag, 11. Mai (14:30 Uhr, auf SRF zwei), schauen wir auf die beiden letzten Vorrunden-Partien gegen Norwegen und Weissrussland an der WM 2013 zurück. Es warten beispielsweise 2 Tore von Roman Josi und ein Doppelpack von Julian Walker.

Die Schweiz holte sich dank 7 Siegen (1 Mal in der Overtime) in 7 Spielen in eindrücklicher Manier den Gruppensieg vor Gastgeber Schweden, Kanada und Tschechien. Moderiert wird die Sendung von Daniela Milanese.