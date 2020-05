Legende: Rekordsieger Die Grasshoppers feiern 2013 den bisher letzten von 19 Cupsiegen. Keystone

Am kommenden Sonntag hätte in Bern der Cupfinal stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie ruht der Fussball in der Schweiz aber weiterhin. Als Ersatz bieten wir Ihnen am Sonntag ab 16:00 Uhr auf SRF zwei einen Rückblick auf legendäre Cupfinal-Momente an.

Folgende Themen stehen im Mittelpunkt der Sendung:

Die Grasshoppers als Rekordsieger: 32 Mal stand GC im Cupfinal, 19 Mal sicherten sich die Zürcher den Titel.

Tränen und Dramen: Serienverlierer, Cupsieger als Absteiger, Penaltyschiessen und ein Sitzstreik.

Das Phänomen Sion: Die Walliser entschieden ihre ersten 13 Finals allesamt für sich. Erst bei der 14. Teilnahme riss die unglaubliche Serie.

Rekorde und spezielle Geschichten: Die erfolgreichsten Trainer und Spieler, Zuschauerrekorde und eine besondere Premiere

Grosse Überraschungen

Im Studio begrüsst Moderator Rainer Maria Salzgeber die beiden SRF-Experten Benjamin Huggel und Andy Egli. Zu Wort kommen diverse Protagonisten, unter anderen Ottmar Hitzfeld, Bernard Challandes und Christian Constantin.