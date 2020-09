Das «sportpanorama» vom Sonntag rückt rasant aufstrebende Schweizer in den Fokus: Ajla Del Ponte und Marc Hirschi.

Am Sonntag, 19 Uhr, SRF zwei

Legende: Heisst die aktuell schnellste Schweizer Sprinterin willkommen Paddy Kälin erwartet Ajla Del Ponte im «sportpanorama». SRF

Schnell und im Formhoch: Das trifft gleich auf zwei Protagonisten im «sportpanorama» zu. Zum einen stattet Sprinterin Ajla Del Ponte der Sendung im Studio in Zürich einen Besuch ab. Zum anderen werden die starken Leistungen von Marc Hirschi bei seinem Debüt an der Tour de France gewürdigt.

Als Moderator führt Paddy Kälin durch die Sendung, die am Sonntag um 19 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App verfolgt werden kann.

Legende: Ajla Del Ponte Die Tessinerin schaut im «sportpanorama» vorbei. Keystone

Was macht Del Ponte so schnell?

Nach dem Corona-Shutdown explodierte Ajla Del Ponte auf der Tartanbahn regelrecht. War die Tessinerin in den letzten Saisons stets im Schatten von Mujinga Kambundji gelaufen, gehörte diesen Sommer ihr die ganz grosse Aufmerksamkeit.

Del Ponte gewann Meeting für Meeting und verbesserte ihre persönlichen Bestleistungen. Bevor sich die 24-Jährige in die Winterpause verabschiedet, gibt sie im «sportpanorama» Auskunft über ihr Erfolgsrezept.

Wie kämpfte sich Hirschi an die Spitze?

Marc Hirschi katapultierte sich mit seiner Leistung an der Tour de France mitten in die Weltspitze. Er stand schon 3 Mal auf dem Podest und durfte sich nach der 12. Etappe als Tagessieger feiern lassen.

An den Rad-Weltmeisterschaften vom 24. bis 27. September im italienischen Imola wird der 22-jährige Berner die Schweizer Equipe im Strassenrennen anführen. Doch wie wurde er zum Radprofi?

Nebst einer geballten Ladung an Tagesaktualität sind die Ski-Alpinen Thema im «sportpanorama». Der Saisonstart des Weltcups (17./18. Oktober in Sölden) rückt näher. Nachdem der erste Teil der Vorbereitung der Covid-19-Pandemie zum Opfer fiel, weilen verschiedene Ski-Nationen aktuell in Saas-Fee im Training. SRF Sport hat für eine Reportage vorbeigeschaut.