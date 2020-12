Nach den Heimrennen in Davos ist Nadine Fähndrich, die aktuell beste Schweizer Langläuferin, zu Gast im «sportpanorama» bei Jann Billeter.

Am Sonntag, 19 Uhr, SRF zwei

Legende: Voll im Schwung Im «sportpanorama» wird Nadine Fähndrich auch von ihrem Leben neben der Loipe erzählen. Keystone

Das «sportpanorama» markiert am Sonntag gewissermassen das Warm-up eines reichhaltigen und spannenden Sportabends. Um 20:05 Uhr wird auf SRF 1 die Livesendung «Sports Awards» ausgestrahlt, in der die Besten aus 70 Jahren gekürt werden. Zur gewohnten Zeit um 19:00 Uhr gibt es auf SRF zwei und in der Sport App das «sportpanorama».

Die Sendung blickt nochmals auf den Heim-Weltcup der Langläufer zurück und kann dabei auf die Eindrücke von Nadine Fähndrich zurückgreifen, die aus dem Landwassertal direkt in den Leutschenbach reist.

Mit 4 Podestplätzen im Weltcup schloss die Luzernerin die vergangene Saison als beste Schweizerin ab. Im Studio spricht Fähndrich über ihren Auftakt in den Weltcup-Winter 2020/21, über ihre Herkunft und die weiteren Ziele.

Neue Option – neuer Input

Nebst viel Aktualität widmet sich die Sendung zudem diesen beiden Hauptthemen: