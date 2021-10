Legende: Blickt auf ihre Karriere zurück Giulia Steingruber. Keystone

Eine Kunstturn-Ära geht zu Ende. Giulia Steingruber, die erste Schweizer Kunstturnerin, die an Olympischen Spielen eine Medaille gewann, gab am Freitag ihren Rücktritt bekannt.

Die abtretende Ostschweizerin blickt am Sonntag im «sportpanorama» ab 18:00 Uhr zurück auf ihre grossen Erfolge und schmerzhaften Tiefschläge.

Die weiteren Themen in der Sendung:

Rückkehr auf die Pavées

Zweimal musste Paris-Roubaix wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nach zweieinhalb Jahren kehren die Radprofis jetzt zurück auf die berühmten Pavées, die Pflastersteinsträsschen im Norden Frankreichs. Der Schweizer Stefan Küng hat Aussenseiter-Chancen auf den Sieg.

Nevin Galmarini geht ans Limit

Der Snowboard-Olympiasieger strebt an den Spielen in Peking 2022 seine dritte Olympia-Medaille in Folge an. In der Vorbereitung geht er neue Wege und will sich mit einer besonders anspruchsvollen Mountainbike-Tour im Engadin mentale Härte für den Winter holen.

Unterschätztes Problem im Fussball

YB-Stürmer Christian Fassnacht ist eines der jüngsten Beispiele: Kopfverletzungen im Fussball sind ein unterschätztes Problem. Mediziner und Sportverbände suchen nach Wegen, um solche Verletzungen besser vorzubeugen und Langzeitschäden zu verhindern.