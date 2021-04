Legende: Wird am Sonntag im «sportpanorama» zu Gast sein Giulia Steingruber. Freshfocus

5 Jahre ist es her, seitdem Giulia Steingruber zuletzt an einer Kunstturn-EM teilgenommen hat. Trotz einer Kreuzbandverletzung und der Pandemie: An Ehrgeiz und Mut hat die 27-Jährige nichts eingebüsst. Gleich für 3 Finals hat sich die St. Gallerin an der Heim-EM in Basel qualifiziert. Am Sonntag ist Giulia Steingruber zu Gast im Studio bei Sascha Ruefer.

