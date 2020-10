Moto2-Pilot Tom Lüthi hat schwierige Monate hinter sich und wechselt Ende Saison das Team. Am Sonntag ist er im «sportpanorama».

Legende: Kommt ins SRF-Sportstudio Tomm Lüthi. Keystone

Tom Lüthi ist einer der höchstdekorierten Fahrer der mittleren Kategorie in der Motorrad-WM. Neben einem Weltmeistertitel in der damaligen 125ccm-Klasse 2005 hat der Berner insgesamt 17 Grand Prix gewonnen. Nach der bislang enttäuschend verlaufenen Saison 2020 wechselt Lüthi auf die kommende Saison hin zum spanischen Moto2-Team SAG Racing. Dort will der 34-Jährige 2021 noch einmal angreifen. Im «sportpanorama» (19:00 Uhr, SRF zwei) spricht Lüthi bei Rainer Maria Salzgeber über seine Motivation.

