Legende: Volleyball-Championne in der Bundesliga Maja Storck. imago images

In einem dramatischen Endspiel wurde Dresden am vergangenen Wochenende Meister in der deutschen Volleyball-Bundesliga der Frauen. Mittendrin: die Baselbieterin Maja Storck. Jetzt ist die 22-Jährige zurück in der Heimat und bereitet sich mit dem Schweizer Nationalteam auf die EM-Qualifikation vor.

Langes Bangen

Der Schweizer Sportschütze und Olympiateilnehmer Jan Lochbihler litt während Monaten unter den Nachwirkungen seiner Covid-19-Infektion und bangte um die Fortsetzung seiner Karriere. Auch heute kämpft der Solothurner noch gegen die Folgen der Infektion. Sein Fall ist kein Einzelfall: «Long Covid» ist ein Thema, das auch Sportlerinnen und Sportler betrifft.

Letzter Angriff

An der Tour de Romandie geht es in Freiburg nicht nur um den Gesamtsieg. Das abschliessende Einzel-Zeitfahren ist auch eine Chance für die Schweizer Rad-Spezialisten Stefan Küng und Stefan Bissegger im Kampf um den Etappensieg.