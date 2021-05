Inhalt

Am Sonntag auf SRF 1 - «DOK»: Roger Federer – Match in Afrika

Für Roger Federer war es ein langersehnter Traum: Einmal in seiner 2. Heimat Tennis zu spielen – in Südafrika, dem Heimatland seiner Mutter. 2020 erfüllte er sich diesen Traum. Federer gibt im Dok von Alun Meyerhans und Flavio Gerber Einblick in seine Welt, die sich nicht nur um Tennis dreht.