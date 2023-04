Nach seiner starken Saison ist Biathlon-Aufsteiger Niklas Hartweg am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin.

Niklas Hartweg blickt auf eine starke Biathlon-Saison zurück. Zweimal schaffte es der 23-Jährige in diesem Winter in Einzel-Wettkämpfen als Zweiter auf das Podest. Dank dieser Leistungen schloss Hartweg die Saison als bester U25-Athlet ab. Damit entschied er als erster Schweizer eine Weltcup-Gesamtwertung für sich. Im «Sportpanorama» spricht er mit Moderator Paddy Kälin über seinen Aufstieg.

Curling-Boom dank WM-Titeln?

Die Schweizer Curlerinnen reiten auf einer Erfolgswelle und haben sich zum 4. Mal in Folge den WM-Titel geholt. Wie wirkt sich dieses Hoch auf den Nachwuchs aus? Und wie gelingt es, junge Curlerinnen und Curler zu gewinnen?

Shootingstar Schmitz

Mit erst 23 Jahren hat sich Edouard Schmitz bereits für den Weltcup-Final der weltbesten Springreiter qualifiziert. Das Porträt über den Aufsteiger, der nebst dem Reitsport noch viele andere Talente mit sich bringt.

Tausendsassa Läderach

Trotz unzähligen Hürden findet am Ostermontan in Frauenfeld der Motocross-GP statt. Dies dank dem umtriebigen Willy Läderach. Mit 81 Jahren hat er es erneut geschafft, die Motocross-WM nach 5 Jahren wieder in die Schweiz zu holen.