Paddy Kälin begrüsst am Sonntag im «sportpanorama» den Trainer der Frauen-Nati. Weitere Themen: WM in Katar und Diego Armando Maradona.

Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Hat grosse Ziele mit der Schweizer Nati Nils Nielsen. Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam steht kurz vor dem wegweisenden WM-Qualifikationsspiel gegen Italien. Trainer Nils Nielsen spricht über die Chancen in dieser Partie sowie über die starke Gruppe, in die sein Team an der EURO 2022 gelost wurde.

Ausserdem geht es im «sportpanorama» um folgende Themen:

Ein Jahr vor dem Kick-off

Der Fussball-WM-Gastgeber Katar übernimmt alles, um den umstrittenen Event ins rechte Licht zu rücken. Ein Augenschein vor Ort.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei und hier im Livestream.

Unvergessen: Diego Armando Maradona