Inhalt

Am Sonntag auf SRF zwei - SFV-Jubiläum trifft auf E-Sport

Wegen der Corona-Pandemie zelebriert der SFV sein 125-Jahr-Jubiläum auf der Spielkonsole statt auf dem Rasen. In der Sendung «125 Jahre SFV – FIFA eFriendly» treten Schweizer Stars wie Renato Steffen an den Controllern gegen ihre Pendants aus Deutschland an.