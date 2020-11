Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Zu Besuch bei SRF Florence Schelling. Freshfocus

Erstaunen und Skepsis waren gross, als die unerfahrene Florence Schelling ihren Job beim grössten Eishockey-Klub der Schweiz im Sommer antrat. In «sportpanorama» mit Rainer Maria Salzgeber zieht sie Bilanz: Was konnte sie bewirken, was hat sie positiv oder negativ überrascht?

TV-Hinweis Sie können «sportpanorama» am Sonntag ab 19:00 Uhr auf SRF zwei sehen. Die Sendung wird von Rainer Maria Salzgeber moderiert.

Weitere Themen: Wie gut können die Schweizerinnen mit Mikaela Shiffrin mithalten, die nach 8 Monaten in den Ski-Weltcup zurückkehrt? Und: Was sich die Boxer einfallen lassen, um trotz Corona trainieren zu können.

Lehrreiche Monate

Florence Schelling erzählt, wie sie mit dem Druck im hockeyverrückten Bern umgeht, wie das Transfer-Geschäft zurzeit läuft, und warum sie nicht ständig als Vorkämpferin für Frauen in sportlichen Führungspositionen vereinnahmt werden will.

Comeback der Seriensiegerin

Mikaela Shiffrin hat nach Schicksalsschlägen 8 Monate pausiert. Haben Wendy Holdener und die übrigen Schweizerinnen in dieser Zeit aufgeholt?

Boxen auf Distanz

Ein echtes Boxtraining ohne Vollkontakt ist nicht möglich. Doch seit Monaten dürfen die Boxer in der Schweiz einander nicht nahe kommen. Der talentierteste Schweizer Boxer Jason Kuogo erzählt, wie er motiviert bleibt und welche Opfer er seinem Sport zuliebe bringt.