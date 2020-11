Der Lugano-Trainer ist am Sonntag zu Gast bei Jann Billeter. Ausserdem Thema der Sendung: der Turnverband ist kein Einzelfall.

Legende: Zu Gast im «sportpanorama» Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci. Freshfocus

Maurizio Jacobacci ist derzeit der erfolgreichste Trainer der Fussball Super League. Dem 57-Jährigen fehlt jedoch noch der grosse Leistungsausweis. In «sportpanorama» bei Jann Billeter stellt sich der gebürtige Berner vor. Ausserdem: Quarantäne im Volleyball. Und: Der Turnverband ist kein Einzelfall.

TV-Hinweis Die Sendung «sportpanorama» mit Studiogast Maurizio Jacobacci gibt es am Sonntag ab 18:30 Uhr live auf SRF zwei. Durch die Sendung führt Jann Billeter.

Tessiner Fussball im Hoch

Seit 14 Spielen in der Fussball Super League hat der FC Lugano unter Trainer Maurizio Jacobacci nicht mehr verloren. In der laufenden Saison führen die Tessiner die Tabelle entgegen aller Erwartungen an. «sportpanorama» sucht das Geheimrezept hinter dem Höhenflug.

Quarantäne statt Europacup

In dieser Woche hätte Lindaren Volley Amriswil die Schweiz international vertreten sollen. Aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle im Team musste sich das NLA-Team jedoch zurückziehen. Ein Besuch bei den Thurgauern, die erstmals nach der Quarantäne wieder die Trainingshalle betreten.

Turnverband kein Einzelfall

Die «Magglingen-Protokolle» haben einen Stein ins Rollen gebracht. Ärztinnen und Psychologen stellen Trainingsmethoden in Frage. Auch in anderen Sportarten beklagen Athletinnen ungerechte Behandlung. Drei ehemalige Schwimmerinnen berichten von ihren Erfahrungen.