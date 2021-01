Legende: Gino Caviezel Freshfocus

Kurz vor dem Wochenende mit den Heimrennen in Adelboden gab es für Gino Caviezel eine Hiobsbotschaft. Bruder Mauro Caviezel zog sich bei einem Trainingssturz eine schwere Hirnerschütterung zu.

Auch der Auftakt in die Adelboden-Rennen misslang Gino Caviezel: Im ersten Riesenslalom am Freitag schied er bereits nach wenigen Toren aus. Am Samstag rehabilitierte sich der Bündner mit dem 7. Platz. Am Sonntag ist der Bündner im «sportpanorama» zu Gast und spricht über seine Erlebnisse und seine künftigen Ziele.

TV-Hinweis Das «sportpanorama» mit Studiogast Gino Caviezel können Sie am Sonntag ab 18:30 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen.

