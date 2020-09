Legende: Führt am Sonntag durch «sportpanorama» Jann Billeter. SRF

Beim FC Basel scheint in diesem Sommer kein Stein auf dem anderen zu bleiben. Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener hat viel zu tun. Diesen Sonntag ist er zu Gast bei Jann Billeter in «sportpanorama». Ausserdem: Sportveranstaltungen zu Corona-Zeiten. Und: Halbmarathon mit Contact Tracing.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:30 Uhr auf SRF zwei und hier im Livestream.

Bernhard Burgener

Der FC Basel sorgte in den letzten Wochen für viele Schlagzeilen abseits des Fussballplatzes. FCB-Präsident Bernhard Burgener spricht im Studio über eine spezielle Saison, die offenen Baustellen im Klub und die Ziele für das neue Jahr.

Schweizer Sportveranstaltungen in der Coronakrise

Mit den neuesten Weisungen des Bundesrates sind ab Oktober wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien erlaubt. Was bedeuten die Schutzmassnahmen für die Schweizer Grossveranstaltungen wie die Skirennen in Wengen und Adelboden, die Tour de Suisse oder das Beachvolleyball-Turnier in Gstaad?

Volkslauf mit Contact Tracing

Mit dem Halbmarathon in Sarnen OW findet am Wochenende der erste grosse Strassen-Volkslauf statt. Wie stellt das Organisationskomitee der Veranstaltung mit dem ehemaligen Schweizer Langstreckenläufer Viktor Röthlin sicher, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt werden können? Und wird dieses Format gar zum Standard?