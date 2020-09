Am Sonntag ist Guillaume Hoarau, langjähriger Spieler der Young Boys, Gast bei Rainer Maria Salzgeber im «sportpanorama».

Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Am Sonntag im «sportpanorma» zu Gast. Guillaume Hoarau Keystone

Guillaume Hoarau befindet sich nach erfolgreichen Jahren bei den Berner Young Boys auf Klubsuche. Wenn möglich will der französische Stürmer in der Schweiz bleiben. Diesen Sonntag ist er zu Gast bei Rainer Maria Salzgeber im «sportpanorama». Er spricht über seine Zeit beim Doublegewinner und seine Zukunft.

Gelb-Schwarz dominierte in den letzten 3 Jahren den hiesigen Fussball. Mit vielen Toren hatte Hoarau einen gewichtigen Anteil daran. Doch nun hat YB den Vertrag mit dem 36-Jährigen nicht verlängert.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:30 Uhr auf SRF zwei und hier im Livestream.

Nebst der Aktualität präsentiert die Sendung drei weitere Hauptthemen.

Trend vs. Tradition

An den Fallschirm-Schweizermeisterschaften im luzernischen Triengen treffen Zielspringerinnen auf Wingsuiter. Zielspringen gibt es seit etwas mehr als 70 Jahren. Die Disziplin Wingsuit ist vergleichsweise jung, doch die Zahl der Teilnehmenden wächst Jahr für Jahr. So unterschiedlich die Sportarten und ihre Athletinnen und Athleten sind, so gross ist ihre Liebe zum Sport.

Allein unter Männern

Nora Häuptle ist die einzige Trainerin in der deutschen Frauen-Bundesliga. Am Sonntag steigt das erste Heimspiel ihres Klubs SC Sand. Gelingt dem SC Sand im Derby gegen Freiburg mit der Schweizerin an der Seitenlinie der ersehnte Auftaktsieg?

Karrierekiller Pubertät?

Viele talentierte Fussballerinnen und Fussballer beenden ihre Sportlerkarriere, weil sie als Teenager nicht mehr mit den Besten mithalten können. «sportpanorama» geht dieser Problematik nach.