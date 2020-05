Ralph Krueger ist der 1. Schweizer Coach in der NHL und am Sonntag bei Rainer M. Salzgeber im «sportpanorama» zu Gast.

Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Wird Ralph Krueger interviewen Rainer M. Salzgeber. SRF

In der Schweiz hat sich Ralph Krueger vor allem als langjähriger Nati-Trainer einen Namen gemacht. Der Deutsch-Kanadier, der seit einem Jahr auch den Schweizer Pass hat, stand der Nati von 1998 bis 2010 vor.

In dieser Zeit führte er das Team näher an die Topnationen heran und landete an Weltmeisterschaften mehrere Exploits.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:30 Uhr auf SRF zwei und hier im Livestream.

Seit einem Jahr ist Krueger Cheftrainer bei den Buffalo Sabres. Er ist somit der 1. NHL-Coach mit Schweizer Pass. Im Gespräch mit Rainer M. Salzgeber wird der 60-Jährige unter anderem über seine Zeit in Nordamerika sprechen. Ausserdem im «sportpanorama»:

Das Erwachen – Sportler auf dem Weg zurück in den Alltag

Die Sportwelt erwacht nach der Coronakrise allmählich. Erste Sportarten können den Betrieb wieder aufnehmen. Wie geht es den Athleten auf dem Weg zurück in ihren Alltag? «sportpanorama» hat sie begleitet.

Der Neustart – Die Bundesliga beginnt wieder

Als erste grosse Fussballliga startet die Bundesliga am Wochenende wieder in den Spielalltag. Dies jedoch unter besonderen Bedingungen. Wie lief die 1. Runde nach der Pause ab?