Am Ende einer Traumsaison: Ski-Superstar Marco Odermatt kommt am Sonntag zu Paddy Kälin ins «Sportpanorama».

Legende: Blickt auf eine Saison für die Ewigkeit zurück Marco Odermatt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Marco Odermatt hat (fast) alles gewonnen in der vergangenen Weltcup-Saison und hat auch viel dazu gesprochen. Aber noch ist längst nicht alles gesagt: der Superstar des alpinen Skisport zu Gast im «Sportpanorama».

Weitere Themen:

Nico Stahlberg: Comeback auf hoher See

Der zweifache Olympia-Ruderer Nico Stahlberg ist Ende 2021 vom Spitzensport zurückgetreten. Doch jetzt wagt der 31-jährige Thurgauer ein Comeback: als Crew-Mitglied von Alinghi für den America’s Cup 2024. Sportpanorama hat ihn in seiner Wahlheimat Barcelona besucht.

Trainerinnen und Trainer gehen am Stock

Ohne gute Trainerinnen und Trainer keine erfolgreichen Spitzensportler. Doch der Trainer-Job ist oft schlecht bezahlt und stressig. Jetzt suchen Swiss Olympic und der Berufsverband Swiss Coach nach Möglichkeiten, wie die Trainer-Arbeit wieder attraktiver werden kann.

Trendsport Padel – auch in der Schweiz

Der Freizeitspass wird zum Wettkampf-Sport: der aus Spanien importierte Trendsport Padel ist vom Tennis abgeleitet und breitet sich auch in der Schweiz aus. Beim Turnier in Rothenburg taucht Sportpanorama ein in die aufregende Padel-Welt.