Legende: Trumpfte im Corona-Jahr 2020 gross auf Tennisprofi Marc-Andrea Hüsler. imago images

2020 war ein spezielles Jahr – auch in sportlicher Hinsicht. Die Corona-Pandemie hat das nationale und internationale Sportgeschehen kräftig durcheinandergewirbelt. Wie haben das die Athleten und Athletinnen erlebt? Waren noch Wettkämpfe möglich oder konnten sie ihre Sportart gar nicht mehr ausüben?

Mit Marc-Andrea Hüsler und Elena Quirici empfängt Rainer Maria Salzgeber am Sonntag im «sportpanorama» zwei Gäste, für die das Jahr komplett unterschiedlich verlaufen ist:

Marc-Andrea Hüsler, Tennis: Ins Rampenlicht gerückt

Die Erfolge von Marc-Andrea Hüsler hielten sich vor diesem Jahr noch stark in Grenzen. Doch 2020 drehte der 24-jährige Zürcher auf der Profitour im Tennis so richtig auf. Er gewann zwei Turniere auf Challenger-Stufe und spielte auch auf der ATP-Tour vorne mit. Wieso lief es dem Linkshänder in den letzten Monaten so gut?

Elena Quirici, Karate: Ein Jahr Zwangspause

Es war kein einfaches Jahr für Karateka Elena Quirici. Corona verhinderte für die Aargauerin beinahe das komplette Sportjahr 2020. Die Olympischen Spiele wurden verschoben und auch sonst fanden die Wettkämpfe nicht mehr statt. Damit noch nicht genug. Die Europameisterin von 2018 konnte fast nicht trainieren. Wie hat sich die 26-Jährige stattdessen fit gehalten?

Profiboxerin Gabi «Balboa» Timar im Porträt

Neben den beiden Studiogästen hält die Sendung am Sonntag gewohnt viel Aktualität bereit: Wintersport mit News aus dem Alpin-Bereich, Skicross und Langlauf. In der National League steht ausserdem der Spitzenkampf zwischen Freiburg und den ZSC Lions auf dem Programm. Zudem gibt es ein Porträt der Basler Profiboxerin Gabi «Balboa» Timar.