Am Sonntag begrüsst Sascha Ruefer zwei illustre Gäste im «sportpanorama»: U21-Erfolgscoach Mauro Lustrinelli und Skifahrerin Wendy Holdener.

Am Sonntag um 19:00 Uhr

Legende: Hat mit seiner Mannschaft hohe Ambitionen Mauro Lustrinelli. Keystone

Vor zwei Jahren übernahm Mauro Lustrinelli das Amt als Cheftrainer der Schweizer U21-Fussball-Nationalmannschaft. Seitdem reitet das Team auf einer Erfolgswelle. In den letzten Tagen hat der Tessiner die U21 an die Europameisterschaft geführt. Im «sportpanorama» erzählt Lustrinelli, wie er seine Mannschaft so stark gemacht hat.

An diesem Wochenende beginnt die neue Ski-Saison mit dem Riesenslalom von Sölden – mit Wendy Holdener. Die Schweizerin schaffte nach einer Verletzung in der Vorbereitung das schnelle Comeback und schaut im «sportpanorama» auf den kommenden Winter voraus.

Ausserdem:

Spitzensportler und der Shutdown

Entgegen erster Vermutungen sind viele Athletinnen und Athleten in einem körperlich guten Zustand aus dem Shutdown gekommen. Das beweisen die starken Leistungen der vergangenen Monate. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die Zukunft?

Ein Abschied in Zeiten von Corona

Christian Kreienbühl gehört zu den besten Marathonläufern der Schweiz. Jetzt hat der Drittplatzierte der Europameisterschaften in der Teamwertung von 2014 genug. Am Sonntag schnürt er ein letztes Mal seine Laufschuhe als Profiläufer. Eine Reportage zum Abschied unter Corona-Vorzeichen.

Durch die Sendung führt Sascha Ruefer.