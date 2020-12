In dieser Saison überraschte ein 22-jähriger Schwyzer im Bob-Zirkus. Michael Vogt ist am Sonntag in «sportpanorama» zu Gast bei Paddy Kälin.

Michael Vogt.

Bobfahren kann er. Das hat Michael Vogt in dieser Weltcupsaison mit 3 Podestplätzen in 4 Rennen schon gezeigt. Was viele nicht wissen: Der «Kraftwürfel» macht auch am Barren eine gute Figur, denn er stammt aus einer Turnerfamilie, die sich beim Turnverein Wangen SZ engagiert.

Am Sonntag gibt der 22-jährige Vogt im Gespräch mit Paddy Kälin Auskunft über sein Leben im und abseits des Eiskanals.

Weitere Themen im «sportpanorama» sind:

Lagerkoller in der WM-Bubble

Die U20-Nationalmannschaft im Eishockey begibt sich ab Sonntag für 4 bis 5 Wochen in eine Blase. Der Grund: Die Weltmeisterschaften Ende Jahr in Kanada. Dabei steht die Schweizer Mannschaft vor diversen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Wie schlägt sich die Equipe in der WM-Blase?

Herausforderung am Berg

Die beiden Spitzenalpinisten Dani Arnold und Roger Schäli begehen im Urnerland eine neue Route durch die Ruchen-Nordwand. Eine anspruchsvolle Mischung von Fels- und Eisklettern, bei der die beiden Bergsteiger erst nach über zehn anstrengenden Stunden auf dem Gipfel ankommen.