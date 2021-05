Am Sonntag um 19:00 Uhr

Legende: Sollen vor der EM geimpft sein Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft. Keystone

Im Sommer stehen mit der Fussball-EM und den Olympischen Spielen zwei Grossanlässe an. Die Verbände gehen davon aus, dass ihre Athletinnen und Athleten bis dahin geimpft sein könnten. Weitere Themen der Sendung: Trotz Corona-Massnahmen versammeln sich Fans vor Stadien und der Mountainbike-Saisonstart.

Impfung im Spitzensport

Vor den bevorstehenden Grossanlässen haben die Verantwortlichen von Swiss Olympic und dem Schweizer Fussballverband eine klare Forderung: Ihre Athletinnen und Athleten sollen rechtzeitig die Möglichkeit bekommen, für die paneuropäische Fussball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Tokio geimpft zu sein. Möglich macht dies eine Änderung der Impfstrategie.

Unerlaubte Unterstützung

Die Fans sorgen für Stimmung und treiben ihre Mannschaft an. Sie versammeln sich derzeit trotz Corona-Einschränkungen vor den Schweizer Stadien. Doch solch grosse Fanaufläufe sind derzeit verboten. Manche Vereine und Behörden tolerieren es trotzdem und rufen indirekt sogar dazu auf.

Es geht wieder bergauf

Die Schweizer Mountainbikerinnen und Mountainbiker starten im deutschen Albstadt in die Olympiasaison. Nino Schurter, Jolanda Neff und Co. wollen nach der letztjährigen Kurzsaison endlich wieder in den Rennmodus kommen.